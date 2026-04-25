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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Geteiltes Leid

sixxStaffel 5Folge 6vom 25.04.2026
Geteiltes Leid

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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Folge 6: Geteiltes Leid

43 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6

Chauncey und Derek widmen sich ihrem nächsten Projekt in DeSoto. Die geschätzten Renovierungskosten belaufen sich auf 50.000 Dollar, doch während des Umbaus treten mehrere unerwartete Ausgaben auf. Der Einbau neuer Fenster und Dachreparaturen belasten das Budget stark. Zudem ist es Chauncey wichtig, das Haus mit einem ansprechenden Design und modernen Annehmlichkeiten aufzuwerten, um einen hohen Verkaufspreis zu erzielen.

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