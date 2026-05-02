Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Folge 8: Es stinkt zum Himmel
43 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6
Chauncey und Derek widmen sich ihrem nächsten Renovierungsprojekt. Das Ehepaar plant ein höheres Budget für den Umbau ein, da das Zombie-Haus viele Probleme aufweist. Zunächst muss das Team die schwere Ungezieferplage beseitigen, die Wasserlecks reparieren und den Schimmel entfernen. Nicht nur der Wohnraum wird erneuert, sondern auch die Außenfassade gereinigt und verschönert. Das Paar hofft, die Immobilie am Ende trotzdem gewinnbringend zu verkaufen.
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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-6: A&E Television Networks, LLC