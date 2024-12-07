Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Folge 7: Die Garage muss weg
42 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 6
Derek und Chauncey kaufen ein stark beschädigtes Haus und beginnen sofort mit der Renovierung. Sie wollen die Garage in einen Wohnraum umbauen, doch dafür benötigen sie eine Genehmigung der Stadt - was zu Verzögerungen führt. Zudem entdeckt das Team Wasserschäden, Probleme mit der Elektrik und den Sanitärinstallationen. Die Handwerker hoffen, dass nicht noch weitere Probleme auf sie zukommen...
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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-6: A&E Television Networks, LLC