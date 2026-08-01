Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Secrets Declassified with David Duchovny

Seltsame Waffen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 22.08.2026
Seltsame Waffen

Seltsame WaffenJetzt kostenlos streamen

Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 10: Seltsame Waffen

41 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12

Von apokalyptisch bis absurd - Viele von Regierungen weltweit eingesetzte Waffen haben ein enormes Zerstörungspotential. David Duchovny präsentiert u.a. eine von der CIA gebaute Waffe mit integriertem Gift sowie einen brandgefährlichen nuklearen Testlauf der Sowjets.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Secrets Declassified with David Duchovny
Kabel Eins Doku
Secrets Declassified with David Duchovny

Secrets Declassified with David Duchovny

Alle 1 Staffeln und Folgen