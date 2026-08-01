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Secrets Declassified with David Duchovny

Die Eroberung des Weltraums

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 22.08.2026
Die Eroberung des Weltraums

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Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 9: Die Eroberung des Weltraums

42 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12

Kürzlich enthüllte Dokumente berichten von einem Geheimprojekt der NASA, den Mond mit einem Atomsprengkopf zu zerstören. Die Sowjetunion verheimlicht die schlimmste Raumfahrtkatastrophe der Geschichte. Und: Amerikanische Spionageversuche im Orbit führen zur Einrichtung der ersten Raumstation.

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