Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 5: Gegen jede Moral
42 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Staatlich autorisierte Experimente enthüllen die düstere Seite der Wissenschaft: Kürzlich veröffentlichte Dokumente offenbaren u.a. Stalins grausame Versuche, eine Mensch-Affen-Superarmee zu züchten. Die Stasi sammelte einst systematisch Körpergerüche politischer Gegner in luftdichten Behältern. Und: Auf einer geheimen Insel in der früheren Sowjetunion sollen tödliche Biowaffen entwickelt worden sein.
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Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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