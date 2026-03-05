Dr. Jekyll und Mr. HideJetzt kostenlos streamen
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 3: Dr. Jekyll und Mr. Hide
40 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
In Dallas, Texas, werden drei ermordete Prostituierte gefunden, deren Augäpfel auf präzise Art entfernt wurden. Aufgrund dieses besonderen Markenzeichens glauben die Ermittler zunächst, einen psychisch kranken Arzt zu jagen. Doch dann stoßen zwei junge Polizisten auf die Spur eines Mannes, der ein Talent für Taxidermie und einen außerordentlichen Hass auf Frauen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED
Enthält Produktplatzierungen