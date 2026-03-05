Zum Inhalt springenBarrierefrei
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Dr. Jekyll und Mr. Hide

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 05.03.2026
Folge 3: Dr. Jekyll und Mr. Hide

40 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

In Dallas, Texas, werden drei ermordete Prostituierte gefunden, deren Augäpfel auf präzise Art entfernt wurden. Aufgrund dieses besonderen Markenzeichens glauben die Ermittler zunächst, einen psychisch kranken Arzt zu jagen. Doch dann stoßen zwei junge Polizisten auf die Spur eines Mannes, der ein Talent für Taxidermie und einen außerordentlichen Hass auf Frauen hat ...

Kabel Eins Doku
