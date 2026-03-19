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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Rendezvous mit einem Killer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 19.03.2026
Rendezvous mit einem Killer

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 5: Rendezvous mit einem Killer

40 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 16

Ende der 70er Jahre werden mehrere Frauen in Los Angeles auf brutale Weise missbraucht und stranguliert. Der sadistische Täter entwendet jedes Mal die Ohrringe der Toten - als Andenken an seine grausamen Verbrechen. Ein junges Mädchen, dessen Freundin dem Serienmörder zum Opfer fällt, kann der Polizei schließlich einen Verdächtigen liefern, der bereits vor Jahren ein Kind entführt hatte.

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