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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Scherenschnitte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 22.03.2022
Scherenschnitte

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 4: Scherenschnitte

40 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 16

Im Sommer 1986 lauert ein Serienmörder seinen Opfern auf den Straßen rund um Sacramento auf. Er gibt sich zunächst als guter Samariter aus, entführt die Frauen dann, vergewaltigt und erdrosselt sie. Die Kleidung der Toten zerschneidet er so, dass sich präzise, aber seltsame Muster ergeben. Die Polizei hat schon bald einen Verdächtigen, kann diesem jedoch nichts nachweisen. Erst, als eine Frau einen Angriff überlebt, kann der Täter gefasst werden.

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