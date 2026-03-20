Serienmörder - Das Böse unter uns
Folge 1: Der Schachbrettmörder
45 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 16
In Moskau verfolgt Alexander Pitschuschkin ein grausames Ziel: 64 Morde, einer für jedes Feld eines Schachbretts. Jahrelang lockt er ahnungslose Opfer in einen Park und tötet sie brutal. Wie konnten er und weitere Serienkiller so lange unerkannt bleiben und was bewegte sie zu den entsetzlichen Taten?
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Serienmörder - Das Böse unter uns
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins