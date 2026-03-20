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Serienmörder - Das Böse unter uns

Der Schachbrettmörder

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 20.03.2026
Der Schachbrettmörder

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Serienmörder - Das Böse unter uns

Folge 1: Der Schachbrettmörder

45 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 16

In Moskau verfolgt Alexander Pitschuschkin ein grausames Ziel: 64 Morde, einer für jedes Feld eines Schachbretts. Jahrelang lockt er ahnungslose Opfer in einen Park und tötet sie brutal. Wie konnten er und weitere Serienkiller so lange unerkannt bleiben und was bewegte sie zu den entsetzlichen Taten?

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