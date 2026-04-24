Thomas Rung: Berlins gefährlichster SerienmörderJetzt kostenlos streamen
Serienmörder - Das Böse unter uns
Folge 5: Thomas Rung: Berlins gefährlichster Serienmörder
45 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16
Thomas Rung wächst in einem von Gewalt geprägten Umfeld auf und fällt früh durch Straftaten auf. Zwischen 1983 und 1995 ermordet er in Berlin sieben Menschen. Die Taten unterscheiden sich so stark, dass die Polizei lange keinen Zusammenhang erkennt. Besonders folgenschwer: Für den Mord an seiner Vermieterin wird zunächst ein anderer Mann verurteilt. Erst 1995 legt Rungs Geständnis die Serie offen.
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Serienmörder - Das Böse unter uns
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins