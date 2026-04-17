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Serienmörder - Das Böse unter uns

Die Bestie von Rostow

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 17.04.2026
Die Bestie von Rostow

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Serienmörder - Das Böse unter uns

Folge 4: Die Bestie von Rostow

44 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16

Ein Mann - zwei Gesichter. Nach außen hin ist er ein unscheinbarer Lehrer, Familienvater und Nachbar. Was niemand weiß: Andrej Tschikatilo ist auch ein Sadist. Er löscht 53 Menschenleben aus - so viel, wie kaum jemand vor oder nach ihm.

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