Staffel 1Folge 1vom 06.09.2022
94 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 6

Auf Martin (30) und Thomas (26) von der Freiwilligen Feuerwehr Radstadt im Pongau wartet das Abenteuer ihres Lebens – ein Traum seit Kindertagen wird wahr: Sie reisen in die gefährlichste Stadt der USA: nach St. Louis, Missouri. Derweil werden Feuerwehrfrau Licole (48) und Fire Captain Mark (50) in Radstadt herzlichst in die Feuerwehrgemeinschaft aufgenommen und merken schnell, dass die Truppe so einiges auf dem Kasten hat.

