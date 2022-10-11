Staffel 1 Folge 6: Chocolatiers in Mexiko Jetzt kostenlos streamen
Servus & Baba
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Chocolatiers in Mexiko
94 Min.Folge vom 11.10.2022Ab 6
Für die zwei Chocolatiers Anna (22) und Johanna (30) aus Hohenems geht es in den mexikanischen Dschungel auf die Kakaoplantage nach Oaxaca. Die zwei Kakobauern Roger (53) und Yasmin (34) landen im Hohenemser Schlaraffenland und dürfen gleich bei Ankunft die süße, schokoladige Verführung aus dem Haus der Familie Fenkart probieren.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4