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Servus & Baba

Staffel 1 Folge 2: Hauben-Köche in Bangkok

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 13.09.2022
Staffel 1 Folge 2: Hauben-Köche in Bangkok

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Servus & Baba

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Hauben-Köche in Bangkok

94 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 6

Bernhard (36) und Melanie (18) tauschen ihren Arbeitsplatz in einer steirischen Hauben-Küche mit einem Street-Food Restaurant in Bangkok. Und in Österreich lernen die Köche Pu (38) und Pueng (54) die steirische Küche kennen – und lieben.

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