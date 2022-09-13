Staffel 1 Folge 2: Hauben-Köche in BangkokJetzt kostenlos streamen
Servus & Baba
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Hauben-Köche in Bangkok
94 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 6
Bernhard (36) und Melanie (18) tauschen ihren Arbeitsplatz in einer steirischen Hauben-Küche mit einem Street-Food Restaurant in Bangkok. Und in Österreich lernen die Köche Pu (38) und Pueng (54) die steirische Küche kennen – und lieben.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4