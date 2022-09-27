Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus & Baba

Staffel 1 Folge 4: Salzburger Cowboys

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 27.09.2022
Staffel 1 Folge 4: Salzburger Cowboys

Staffel 1 Folge 4: Salzburger CowboysJetzt kostenlos streamen

Servus & Baba

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Salzburger Cowboys

93 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 6

Die zwei Jungbauern Sebastian (22) und Daniel (20) werden aus ihrem idyllischen Heimatsort Unken im Pinzgau auf eine mehr als tausend Hektar große Rinderfarm in Texas gesteckt und müssen ihre Lederhosen gegen Arbeitsjeans und Cowboyboots tauschen; während die zwei Amerikaner Lacey (34) und Lars (36) im wunderschönen Unken auf dem Götzbauernhof kräftig mit anpacken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Servus & Baba
PULS 4
Servus & Baba

Servus & Baba

Alle 1 Staffeln und Folgen