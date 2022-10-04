Zum Inhalt springenBarrierefrei
Birgit (52) und Patrick (42), zwei Taxilenker aus Dornbirn, tauschen Rechtsverkehr gegen Linksverkehr – und Taxi gegen Tuk-Tuk in Bangkok. In Vorarlberg müssen die zwei Taxifahrer Wasu (49) und Joab (44) zuerst in die Fahrschule, um auf den –nicht ganz so wild befahrenen – Straßen von Dornbirn die Taxis von Chef Jecky lenken zu dürfen.

