Staffel 1 Folge 3: Hutmacher in MexikoJetzt kostenlos streamen
Servus & Baba
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Hutmacher in Mexiko
95 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 6
Karin (39) und Rebekka (21), zwei Hutmacherinnen aus Graz, reisen in die Wiege der Panamahüte: nach Bécal in Mexiko. Die Mexikaner Amparo (57) und Rafael (18) landen hingegen in einer kleinen Hutmanufaktur in Graz, in der sie einen ganz anderen und neuen Rohstoff kennenlernen: Filz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus & Baba
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4