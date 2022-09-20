Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus & Baba

Staffel 1 Folge 3: Hutmacher in Mexiko

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 20.09.2022
Staffel 1 Folge 3: Hutmacher in Mexiko

Staffel 1 Folge 3: Hutmacher in MexikoJetzt kostenlos streamen

Servus & Baba

Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Hutmacher in Mexiko

95 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 6

Karin (39) und Rebekka (21), zwei Hutmacherinnen aus Graz, reisen in die Wiege der Panamahüte: nach Bécal in Mexiko. Die Mexikaner Amparo (57) und Rafael (18) landen hingegen in einer kleinen Hutmanufaktur in Graz, in der sie einen ganz anderen und neuen Rohstoff kennenlernen: Filz

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Servus & Baba
PULS 4
Servus & Baba

Servus & Baba

Alle 1 Staffeln und Folgen