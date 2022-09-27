Staffel 1 Folge 4: Salzburger CowboysJetzt kostenlos streamen
Servus & Baba
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Salzburger Cowboys
93 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 6
Die zwei Jungbauern Sebastian (22) und Daniel (20) werden aus ihrem idyllischen Heimatsort Unken im Pinzgau auf eine mehr als tausend Hektar große Rinderfarm in Texas gesteckt und müssen ihre Lederhosen gegen Arbeitsjeans und Cowboyboots tauschen; während die zwei Amerikaner Lacey (34) und Lars (36) im wunderschönen Unken auf dem Götzbauernhof kräftig mit anpacken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus & Baba
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4