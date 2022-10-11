Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 6: Chocolatiers in Mexiko

PULS 4 Staffel 1 Folge 6 vom 11.10.2022
94 Min. Ab 6

Für die zwei Chocolatiers Anna (22) und Johanna (30) aus Hohenems geht es in den mexikanischen Dschungel auf die Kakaoplantage nach Oaxaca. Die zwei Kakobauern Roger (53) und Yasmin (34) landen im Hohenemser Schlaraffenland und dürfen gleich bei Ankunft die süße, schokoladige Verführung aus dem Haus der Familie Fenkart probieren.

