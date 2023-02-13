Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Folge 2: Feucht
40 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 12
Gemeinsam mit Strafverteidiger Alexander Stevens präsentiert Paula Lambert pikante Sex-Crime-Stories, die Aufsehen erregen: Ein Mann mit einem außergewöhnlichen Fetisch landet nach einer Verkehrskontrolle vor Gericht, weil zwei Polizisten ihm ein Verbrechen vorwerfen. Im Laufe des Prozesses nimmt der Fall jedoch eine ungeahnte Wendung. Außerdem erzählt Alexander von einem Mandanten, der sich nach einem Date im Restaurant schweren Anschuldigungen stellen muss.
Genre:Krimi, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Watch Lola GmbH