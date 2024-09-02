Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Folge 3: Maskerade
40 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Paula Lambert empfängt Rechtsanwalt Alexander Stevens zum Talk. Dieser berichtet von den absurdesten Fällen seiner Laufbahn: Als Kristina auf den Taxifahrer Anatol trifft, erzählt er ihr von seiner angeblichen Vergangenheit als russischer Spion. Die beiden bauen schnell ein freundschaftliches Verhältnis auf und Anatol bittet Kristina um einen Gefallen. Dabei ahnt die junge Studentin nicht, was er eigentlich im Schilde führt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Watch Lola GmbH