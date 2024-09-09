Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Folge 5: Voyeur
36 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Weil unfreiwillig entstandene Sexvideos von ihr im Internet kursieren, wendet sich Simone hilfesuchend an Rechtsanwalt Alexander Stevens. Dieser berichtet Paula Lambert von seiner Mandantin, die daraufhin Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Als weitere Tapes im Netz auftauchen, verliert Simone vor Gericht nach und nach ihre Glaubwürdigkeit. Ein defektes Sextoy bringt schließlich die unglaubliche Wahrheit ans Licht. Außerdem beleuchten Alexander und Paula einen Stalking-Fall.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Talk
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Watch Lola GmbH