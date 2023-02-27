Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Folge 4: Asche
39 Min.Folge vom 27.02.2023Ab 12
Strafverteidiger Alexander Stevens bekommt es vor Gericht häufig mit Betrügern zu tun, die auf das große Geld aus sind. So fällt auch Singlemann Georg eines Tages einer solchen Verbrecher-Bande zum Opfer: Auf einer Dating-Plattform lernt er die hübsche Flugbegleiterin Silke kennen. Als diese ihn um 500 Euro bittet, überweist Georg die Summe bereitwillig, ohne zu zögern. Dabei ahnt er nicht, dass er sowohl Silke als auch sein Geld so schnell nicht wiedersehen wird.
