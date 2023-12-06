Shopping Duell
Folge 1: Weihnachtsoutfit
21 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6
Sinah Edhofer und Dominik Brcic stellen sich der Challenge ein Weihnachtsoutfit für ihre Follower zu zusammen zu stellen. Welches Team hat mehr Stil und behalten nebenbei noch die Zeit und das Geld im Auge.
Genre:Mode/Fashion
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen