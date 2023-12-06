Shopping Duell
Folge 3: Das perfekte Geschenk
20 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6
Die beiden Influencer Vicky Lash und Maximillian Weißenböck versuchen alles, um ihre Followerinnen mit ihren Talenten zu unterstützen. Ob man als Make-up Artistin und Jung Designer das perfekte Geschenk findet, wird sich weisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Shopping Duell
Genre:Mode/Fashion
Produktion:AT, 2023
6
