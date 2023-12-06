Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 1Folge 4vom 06.12.2023
Folge 4: Silvesterparty

21 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6

Die ehemalige GNTM Teilnehmerin Tamara Rebecca Hitz und der Musiker und YouTuber Mike Vallas, treten gegeneinander an und werden sich mit ihren Followern zum Motto Silvesterparty, wo Kreativität und Dekorationskünste von Vorteil sind, batteln.

