Shopping Duell
Folge 4: Silvesterparty
21 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6
Die ehemalige GNTM Teilnehmerin Tamara Rebecca Hitz und der Musiker und YouTuber Mike Vallas, treten gegeneinander an und werden sich mit ihren Followern zum Motto Silvesterparty, wo Kreativität und Dekorationskünste von Vorteil sind, batteln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Shopping Duell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen