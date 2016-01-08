Sibel & Max
Folge 1: Ein bisschen Familie
Yunus Aydin versucht, seiner Freundin ein guter Partner zu sein, doch seine Gedanken drehen sich um seinen leiblichen Vater Mike Brandt, mit dem er viel Zeit verbringt. Für Dr. Sibel Aydin ist das immer ungewohnt, und sie tut sich schwer damit, es zu akzeptieren. Mit ihrem Sohn kommt es daher zu Konflikten. Zum einem, weil sie sieht, dass er Jana vernachlässigt, zum anderen, weil er auch ihren Freund Stefan nicht als Partner an ihrer Seite toleriert. Dr. Max Walther versucht seiner 16-jährigen Tochter zu helfen, wo er kann. Gegen ihre Schlaflosigkeit findet er noch ein Mittel, doch seine immer wiederkehrende Skepsis gegenüber dem Kindsvater macht es für beide nicht gerade einfacher. Auch mit Sibel gerät er deswegen aneinander. Gemeinsam kümmern sich beide aber um einen ungewöhnlichen Patienten: Auf dem Dach der Notfallpraxis in St. Georg hat Dr. Tobias Olsen den siebenjährigen Leon entdeckt, der sich für einen außerirdischen Sternenritter hält. Die Polizei kann nicht helfen. Denn - sehr zur Verwunderung der Ärzte und der Arzthelferin Paula Hansen - scheint niemand Leon zu vermissen. Als dieser plötzlich über starke Bauchschmerzen klagt, gilt es für das Praxisteam schnell zu handeln.
