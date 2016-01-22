Sibel & Max
Folge 2: Befreiungsschlag
Dr. Sibel Aydin wundert sich über die schlechte Stimmung von Dr. Max Walther: Er hat bei der Suche nach dem alten Kinderwagen im Keller ein Geheimnis seiner verstorbenen Frau Anna entdeckt. In einem alten Notizbuch stößt er auf einen brisanten Inhalt, der zu einem heftigen Streit mit seinem besten Freund Dr. Tobias Olsen führt. Dieser versucht derweil, Sibels Freundin Sophie Stein näher zu kommen, doch die zweifelt: Ist sie richtig verliebt? Jana und Yunus erfahren bei einer Routineuntersuchung bei ihrer Frauenärztin Dr. Kleefeld, dass sich ihr Baby noch nicht in der richtigen Position für die Geburt befindet. Jetzt kommt vielleicht ein Kaiserschnitt in Betracht, was Jana große Angst macht. Kann sie das Baby dazu bringen, sich zu drehen? Sowohl Paula als ihre Hebamme als auch Sibel bieten ihre Hilfe an. Rätsel gibt Sibel auch ihr Nachbar, der Geiger Lorenz Thiel, auf: Zuerst muss sie ihn aus einer prekären Notlage heraus ärztlich versorgen - er ist beim Liebesspiel mit seiner Dirigentin Kerstin Küpper kollabiert - danach kommt es immer wieder zu Zusammenbrüchen. Leistungsdruck als alleinige Ursache scheidet aus.
