Drei sind einer zu viel
Sibel & Max
Folge 4: Drei sind einer zu viel
Die Geburt rückt näher, Jana Walthers Anspannung steigt: Weder ihr Freund Yunus Aydin noch ihr Vater Max Walther können sie beruhigen. Was ist, wenn etwas schief läuft? Dr. Tobias Olsen muss eine herbe Niederlage einstecken: Trotz seiner vielversprechenden Annäherung an Sophie Stein zieht diese sich zurück. Dann fragt auch noch Max bei ihm an, ob er sich mit Sophie verabreden kann. Max will endlich nach vorne schauen. Tobias will dem Glück seines Freundes nicht im Wege stehen. Wie schwierig die Liebe sein kann, zeigt auch Sibel Aydins Patientin Greta Wächter. Die verheiratete Mittvierzigerin ist von einem nur halb so alten Studenten schwanger. Eine Blinddarmentzündung gefährdet das Wohl des ungeborenen Kindes. Doch schwerer wiegt für Greta die Frage, für welches Leben und welchen Mann sie sich entscheiden soll. Auch in Sibels Leben gerät etwas ins Wanken. Sohn Yunus versucht erfolgreich, seine Eltern miteinander zu verkuppeln, so dass sich Sibel mit Mike plötzlich auf der Reeperbahn wiederfindet, auf einer nostalgischen Reise in die gemeinsame Vergangenheit. Dabei ist sie eigentlich mit ihrem Freund Stefan Mannhardt glücklich. Oder?
