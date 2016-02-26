Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sibel & Max

Hallo Welt, ich bin da!

HerzfrequenzStaffel 2Folge 6vom 26.02.2016
Hallo Welt, ich bin da!

Sibel & Max

Folge 6: Hallo Welt, ich bin da!

44 Min.Folge vom 26.02.2016Ab 12

Nach dem Fehlalarm gibt es jetzt kein Vertun mehr: Jana Walthers Fruchtblase platzt, und der große Tag ist gekommen. Und das Baby hält für seine Eltern eine Überraschung bereit. Dr. Sibel Aydin und Dr. Max Walther machen sich auf den Weg ins Geburtshaus. Dort ist Jana sehr unruhig: Hebamme Paula geht zunächst nicht ans Telefon. Und dann gibt es auch noch Komplikationen: Das Baby liegt im hohen Geradstand, der Kopf senkt sich nicht ab. Bei Max kommen die alten Ängste wieder hoch, er möchte Jana am liebsten sofort in die Klinik bringen lassen. Doch Jana weigert sich, und Yunus unterstützt sie dabei. Paula versucht mit all ihrem Wissen, alles zum Guten zu wenden. Sibels Bruder Berkan passt derweil auf Nena Walther auf. Als die beiden im Reisebüro gerade über die Hausaufgaben streiten, kommt mit der sanftmütigen Sevgi Berkans Traumfrau hereinspaziert. Währenddessen hält Dr. Tobias Olsen gemeinsam mit der spontan eingestellten Sprechstundenhilfe Kim Huber die Stellung in der Notfallpraxis in St. Georg. Ihr Patient Sascha Kranz strapaziert aber ihre Nerven ziemlich: Der Teenager landet auf der Flucht vor der Polizei mit einer blutigen Platzwunde in der Praxis und erleidet plötzlich einen Kreislaufzusammenbruch.

