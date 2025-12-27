Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 5vom 27.12.2025
46 Min.Folge vom 27.12.2025

Silvia Schneider erkundet in dieser Ausgabe von Silvia entdeckt Phuket – die größte Insel Thailands. Nooror Somany Steppe nimmt Silvia mit auf einen Foodmarket und kocht gemeinsam mit ihr Curry mit Ananas. Dass man aus einer Ananas auch ein Kunstwerk schnitzen kann zeigt Khun Prasert. Auf ihrer Reise durch Phuket geht es weiter zum Elephant Wildlife Sanctuary Phuket und zum Bang Neow Shrine. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH

