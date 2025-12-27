Silvia entdeckt: ThailandJetzt kostenlos streamen
Silvia entdeckt
Folge 5: Silvia entdeckt: Thailand
46 Min.Folge vom 27.12.2025
Silvia Schneider erkundet in dieser Ausgabe von Silvia entdeckt Phuket – die größte Insel Thailands. Nooror Somany Steppe nimmt Silvia mit auf einen Foodmarket und kocht gemeinsam mit ihr Curry mit Ananas. Dass man aus einer Ananas auch ein Kunstwerk schnitzen kann zeigt Khun Prasert. Auf ihrer Reise durch Phuket geht es weiter zum Elephant Wildlife Sanctuary Phuket und zum Bang Neow Shrine. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Silvia entdeckt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0