Silvia entdeckt: Die Alpe-Adria-Radtour (2) - Von Villach nach ItalienJetzt kostenlos streamen
Silvia entdeckt
Folge 7: Silvia entdeckt: Die Alpe-Adria-Radtour (2) - Von Villach nach Italien
46 Min.Folge vom 23.01.2026
Silvia Schneider schwingt sich erneut aufs Rad und folgt weiter der Alpe-Adria-Tour. Los geht’s in Villach – dort, wo sich die Wege Richtung Italien und Slowenien öffnen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/
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