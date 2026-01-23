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Silvia entdeckt

Silvia entdeckt: Die Alpe-Adria-Radtour (2) - Von Villach nach Italien

ORF2Staffel 1Folge 7vom 23.01.2026
Silvia entdeckt: Die Alpe-Adria-Radtour (2) - Von Villach nach Italien

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Silvia entdeckt

Folge 7: Silvia entdeckt: Die Alpe-Adria-Radtour (2) - Von Villach nach Italien

46 Min.Folge vom 23.01.2026

Silvia Schneider schwingt sich erneut aufs Rad und folgt weiter der Alpe-Adria-Tour. Los geht’s in Villach – dort, wo sich die Wege Richtung Italien und Slowenien öffnen. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/

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