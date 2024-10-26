Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas

Nepper, Schlepper, Bauernfänger

DMAXFolge vom 26.10.2024
Nepper, Schlepper, Bauernfänger

Nepper, Schlepper, BauernfängerJetzt kostenlos streamen

Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas

Folge vom 26.10.2024: Nepper, Schlepper, Bauernfänger

44 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 12

Am Halloween-Wochenende herrscht in Las Vegas der Ausnahmezustand. Die Menschen verkleiden sich und konsumieren große Mengen an Alkohol. Abschlepp-Profi Shawn hat rund um das „Fest des Grauens“ schon die verrücktesten Sachen erlebt. In dieser Folge bekommt es der Firmenboss mit einem betrunkenen „Riesenbaby“ zu tun. „Pineapple“ kümmert sich derweil mit seinem 35-Tonner im Nordwesten der Stadt um einen Auflieger, der auf dem Hof eines Vertragspartners andere Fahrzeuge blockiert. Beim Checken der Ladung macht der Schwerlast-Experte eine übel riechende Entdeckung.

Alle verfügbaren Folgen