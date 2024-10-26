Nepper, Schlepper, BauernfängerJetzt kostenlos streamen
Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas
Folge vom 26.10.2024: Nepper, Schlepper, Bauernfänger
Folge vom 26.10.2024
Am Halloween-Wochenende herrscht in Las Vegas der Ausnahmezustand. Die Menschen verkleiden sich und konsumieren große Mengen an Alkohol. Abschlepp-Profi Shawn hat rund um das „Fest des Grauens“ schon die verrücktesten Sachen erlebt. In dieser Folge bekommt es der Firmenboss mit einem betrunkenen „Riesenbaby“ zu tun. „Pineapple“ kümmert sich derweil mit seinem 35-Tonner im Nordwesten der Stadt um einen Auflieger, der auf dem Hof eines Vertragspartners andere Fahrzeuge blockiert. Beim Checken der Ladung macht der Schwerlast-Experte eine übel riechende Entdeckung.
