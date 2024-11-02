Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas
Folge vom 02.11.2024: Heartbreak Hotel
44 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12
Der „King of Rock 'n' Roll“ zieht alle Register. Er insistiert, aber er bleibt dabei höflich und nett. Trotzdem kann „TW“ auch in diesem Fall keine Ausnahme machen. Denn der Wagen des Elvis-Imitators blockiert den Gehweg und eine Einfahrt. Jeremy bekommt es derweil an einem Casino südöstlich vom Strip mit zwei Hünen zu tun, deren Fahrzeug unbefugt auf einem Behindertenparkplatz steht. Die rüden Zeitgenossen drohen dem Abschlepp-Fahrer in Las Vegas unverhohlen Prügel an. Sie bestehen darauf, dass ihr Auto unverzüglich freigegeben wird. Aber Jeremy bleibt standhaft.
