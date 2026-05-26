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Single Parents

Häppchen

ATVStaffel 2Folge 13vom 26.05.2026
Häppchen

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Single Parents

Folge 13: Häppchen

21 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6

Graham soll endlich seinen Vater kennenlernen. Doch als der Tag kommt, liegen er und Angie flach. Sophie mischt sich indes in Will und Tracys Angelegenheiten, und die Zwillinge müssen ihren ersten Fehltritt verkraften.

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