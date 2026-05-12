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Single Parents

Hüftgeld für Dolores

ATVStaffel 2Folge 16vom 12.05.2026
Hüftgeld für Dolores

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Folge 16: Hüftgeld für Dolores

21 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Die Miete für Poppys Weinladen wird erhöht und sie gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Ihre Freunde hecken einen Plan aus, um sie zu unterstützen.

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