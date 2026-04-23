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SK Kölsch

Götterdämmerung

SAT.1Staffel 4Folge 39vom 23.04.2026
Götterdämmerung

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SK Kölsch

Folge 39: Götterdämmerung

45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Jupp und Falk müssen den Tod des Rock-Gitarristen Bernie Steinbrecher aufklären, der bei einer Probe einen tödlichen Stromschlag erhalten hat. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich schon bald als raffiniert geplanter Mord. Als sich herausstellt, dass Steinbrecher als neuer Gitarrist bei der Gruppe Brings vorgesehen war, gerät Chris Cremer, der aktuelle Gitarrist der Gruppe, unter Verdacht. Dann allerdings stoßen Jupp und Falk auf neue Hinweise ...

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