SK Kölsch
Folge 44: Müllbaron
45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Jupp und Falk untersuchen den Mord an einem Mann, dessen Leichnam in einem Kanalrohr gefunden wurde. Der Körper des Opfers ist voll mit Furane, einem Gift, das auf der Mülldeponie Balthasar entsorgt werden kann. Erste Ermittlungen in diese Richtung verlaufen ohne wirklichen Erfolg, denn sowohl Balthasar als auch sein Mitarbeiter Miro Vazlav kennen den Ermordeten nicht. Falk bemerkt nur, dass Miro äußerst nervös ist. Den Grund dafür findet er schon bald heraus ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH