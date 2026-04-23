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SK Kölsch

Leichtes Gepäck

SAT.1Staffel 4Folge 45vom 23.04.2026
Leichtes Gepäck

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Folge 45: Leichtes Gepäck

45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Falk und sein neuer Freund Benno haben während ihres Urlaubs in New York den Afro-Amerikaner Luke kennengelernt, der zufälligerweise aus beruflichen Gründen mit dem gleichen Flugzeug nach Köln fliegt. Am Zoll wird Luke jedoch sofort verhaftet, weil die Beamten in seinem Koffer einen abgetrennten Daumen gefunden haben.

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