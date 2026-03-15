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Skiweltcup: Slalom der Damen Are - 2. Durchgang

ORF SPORT +Staffel 1Folge 382vom 15.03.2026
Skiweltcup: Slalom der Damen Are - 2. Durchgang

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Folge 382: Skiweltcup: Slalom der Damen Are - 2. Durchgang

62 Min.Folge vom 15.03.2026

Katharina Truppe hat ein Jahr nach ihrem ersten Weltcup-Sieg in Are einen weiteren Podestplatz im Slalom an gleicher Stelle nur knapp verpasst. Die Kärntnerin, nach dem ersten Durchgang noch Dritte, landete am Sonntag am Ende nur 0,09 Sek. hinter den Top Drei auf Rang vier. Der Sieg ging zum 72. Mal in einem Weltcup-Slalom und zum achten Mal in diesem Winter an US-Star Mikaela Shiffrin.

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