Skiweltcup: Slalom der Damen Are - 2. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 382: Skiweltcup: Slalom der Damen Are - 2. Durchgang
62 Min.Folge vom 15.03.2026
Katharina Truppe hat ein Jahr nach ihrem ersten Weltcup-Sieg in Are einen weiteren Podestplatz im Slalom an gleicher Stelle nur knapp verpasst. Die Kärntnerin, nach dem ersten Durchgang noch Dritte, landete am Sonntag am Ende nur 0,09 Sek. hinter den Top Drei auf Rang vier. Der Sieg ging zum 72. Mal in einem Weltcup-Slalom und zum achten Mal in diesem Winter an US-Star Mikaela Shiffrin.
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