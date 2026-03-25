Skiweltcup-Finale: Riesenslalom der Damen Lillehammer - 1. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 391: Skiweltcup-Finale: Riesenslalom der Damen Lillehammer - 1. Durchgang
72 Min.Folge vom 25.03.2026
Showdown im letzten Rennen: Mikaela Shiffrin steuerte auf ihre sechste große Kugel zu, doch Rivalin Emma Aicher gab sich vor dem RTL nicht geschlagen.
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