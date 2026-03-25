Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ski alpin Damen

Skiweltcup-Finale: Riesenslalom der Damen Lillehammer - 1. Durchgang

ORF SPORT +Staffel 1Folge 391vom 25.03.2026
Skiweltcup-Finale: Riesenslalom der Damen Lillehammer - 1. Durchgang

Skiweltcup-Finale: Riesenslalom der Damen Lillehammer - 1. DurchgangJetzt kostenlos streamen

Ski alpin Damen

Folge 391: Skiweltcup-Finale: Riesenslalom der Damen Lillehammer - 1. Durchgang

72 Min.Folge vom 25.03.2026

Showdown im letzten Rennen: Mikaela Shiffrin steuerte auf ihre sechste große Kugel zu, doch Rivalin Emma Aicher gab sich vor dem RTL nicht geschlagen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ski alpin Damen
ORF SPORT +
Ski alpin Damen

Ski alpin Damen

Alle 1 Staffeln und Folgen