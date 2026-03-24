Skiweltcup Finale: Slalom der Damen Lillehammer, 2. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 390: Skiweltcup Finale: Slalom der Damen Lillehammer, 2. Durchgang
68 Min.Folge vom 24.03.2026
Mikaela Shiffrin dominierte den ersten Durchgang und steuerte auf ihre sechste große Kugel zu. Konkurrentin Emma Aicher ging als Vierte in die Entscheidung des letzten Slaloms der Saison.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ski alpin Damen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +