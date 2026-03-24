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Ski alpin Damen

Skiweltcup Finale: Slalom der Damen Lillehammer, 2. Durchgang

ORF SPORT +Staffel 1Folge 390vom 24.03.2026
Skiweltcup Finale: Slalom der Damen Lillehammer, 2. Durchgang

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Folge 390: Skiweltcup Finale: Slalom der Damen Lillehammer, 2. Durchgang

68 Min.Folge vom 24.03.2026

Mikaela Shiffrin dominierte den ersten Durchgang und steuerte auf ihre sechste große Kugel zu. Konkurrentin Emma Aicher ging als Vierte in die Entscheidung des letzten Slaloms der Saison.

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