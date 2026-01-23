Zum Inhalt springenBarrierefrei
Skilegenden: Die "Golden Girls"

ORF1
Staffel 1
Folge 6
vom 23.01.2026
Folge 6: Skilegenden: Die "Golden Girls"

46 Min.
Folge vom 23.01.2026

Drei Karrieren, eine Generation, ein Mythos: Die „Golden Girls“ des österreichischen Skisports erzählen von Triumph, Rivalität und Zusammenhalt – und davon, wie sie den Skirennsport nachhaltig geprägt haben. Die Doku widmet sich drei der größten Athletinnen des heimischen Skisports: Alexandra Meissnitzer, Renate Götschl und Michaela Dorfmeister. Als die legendären „Golden Girls“ prägten sie die 1990er-Jahre mit Olympiamedaillen, Weltmeistertiteln und Weltcupsiegen. Bildquelle: ORF/DEGN FILM/

