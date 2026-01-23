Skilegenden: Marlies und Benjamin RaichJetzt kostenlos streamen
Skilegenden
Folge 5: Skilegenden: Marlies und Benjamin Raich
46 Min.Folge vom 23.01.2026
Benjamin Raich und Marlies Schild zählen zu den größten Namen im österreichischen Skisport. Seit 2004 sind sie auch privat ein Paar. Die Dokumentation zeigt nicht nur ihre Erfolge, sondern auch Rückschläge, Disziplin und mentale Stärke – ein vielschichtiges Porträt zweier Ausnahmeathleten, die den Skisport geprägt haben, auf der Piste und darüber hinaus. Bildquelle: APA-Images / Andreas Lepsi
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