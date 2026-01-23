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Skilegenden

Skilegenden: Marlies und Benjamin Raich

ORF1Staffel 1Folge 5vom 23.01.2026
Skilegenden: Marlies und Benjamin Raich

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Skilegenden

Folge 5: Skilegenden: Marlies und Benjamin Raich

46 Min.Folge vom 23.01.2026

Benjamin Raich und Marlies Schild zählen zu den größten Namen im österreichischen Skisport. Seit 2004 sind sie auch privat ein Paar. Die Dokumentation zeigt nicht nur ihre Erfolge, sondern auch Rückschläge, Disziplin und mentale Stärke – ein vielschichtiges Porträt zweier Ausnahmeathleten, die den Skisport geprägt haben, auf der Piste und darüber hinaus. Bildquelle: APA-Images / Andreas Lepsi

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