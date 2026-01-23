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Skilegenden
Folge 8: Skilegenden: Franz Klammer
47 Min.Folge vom 23.01.2026
Ganz Österreich hielt den Atem an, als Franz Klammer bei den Olympischen Spielen 1976 alles auf eine Karte setzte. Mit Mut, Risiko und einem legendären Lauf schrieb der „Kaiser der Abfahrt“ Skigeschichte – und schuf einen Moment, der bis heute unvergessen ist. Diese Doku erzählt die Geschichte von Franz Klammer – den Weg eines jungen Außenseiter aus Kärnten zur Abfahrts-Legende, über seinen historischen Olympiasieg, Rückschläge und Comebacks bis zu seinem Leben nach der aktiven Karriere. Bildquelle: ORF/DEGN FILM/Felix Altenburger; APA-Images/ EXPA/JOHANN GRODER
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