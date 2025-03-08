Blinder Passagier im MotorraumJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 2: Blinder Passagier im Motorraum
22 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Im Süden Australiens haben die Schlangenjäger alle Hände voll zu tun. Eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Östlichen Braunschlagen wird gesichtet, weshalb Mick und Adele dem örtlichen Profi Dan unter die Arme greifen. Chris und Stu bekommen es währenddessen mit einer Rotbäuchigen Schwarzotter zu tun, die es sich in einem Motor gemütlich gemacht hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited