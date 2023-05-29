Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Reptilienjagd im Schuppen

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 4vom 29.05.2023
Folge 4: Reptilienjagd im Schuppen

22 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 12

Olivia muss eine Rautenpython aus einer misslichen Lage befreien. Das Tier steckt zwischen zwei Zäunen fest und kommt von allein nicht mehr frei. Auch Mick und Adele bekommen es mit einem gefangenen Reptil zu tun: Im Gartenhaus einer Familie hat sich ein Goanna eingenistet. Jess und Chris erhalten in Sydney währenddessen ein mysteriöses Paket ...

