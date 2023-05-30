Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 30.05.2023
22 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

Chris und Stu werden zu einem kniffligen Einsatz gerufen: Die Schlangenjäger müssen zwei Rautenpythons einfangen, die sich fortpflanzen wollen. Auch Adele bekommt es mit einer aggressiven Python zu tun. Nun muss sie aufpassen, dass sie nicht gebissen wird. Stuart und Olivia versuchen währenddessen, eine junge Östliche Braunschlange einzufangen, die sich im Haus eines älteren Paares eingenistet hat.

