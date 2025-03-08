Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 3: Kälber in Gefahr
22 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Stuart und Olivia müssen ein beschlagnahmtes Auto auseinandernehmen - in dem Fahrzeug hat sich eine Rautenpython versteckt. In Far North Queensland bekommen es Mick und Adele mit der größten Braunen Nachtbaumnatter zu tun, die sie je gesehen haben. Außerdem wartet eine aggressive Östliche Braunschlange auf die beiden. Chris und Jess rücken derweil in Sydney aus, um ein großes, unbekanntes Tier einzufangen.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited